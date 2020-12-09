Елки не трогать! За срубленное дерево грозит штраф и даже уголовная ответственность

Правительство Новосибирской области предупредило: тех, кто нелегально срубит новогоднее дерево, ожидают серьезные последствия. «Нарушителям грозит административный штраф до пятисот тысяч рублей либо уголовная ответственность, от штрафа от ста тысяч рублей до лишения свободы на семь лет», — прокомментировала пресс-службе правительства региона. В Новосибирской области запрещается рубить хвойные деревья диаметром ствола от двенадцати сантиметров и высотой от двенадцати до ста тридцати сантиметров. Штраф за обыкновенную сосну — от пятисот семидесяти четырех до двух тысяч ста пятидесяти двух рублей, за ель и пихту — от четырехсот четырнадцати до тысячи семисот сорока рублей.