Консультации на дистанте: медики помогут коронавирусным пациентам, которые лечатся в домашних условиях

Специалисты дистанционно следят за состоянием пациентов, фиксируют изменения, если необходимости, сообщают информацию лечащему врачу. Удаленные консультации помогают разгрузить график участковых терапевтов в поликлиниках, На данный момент в базе уже более ста пятидесяти пациентов, с которыми работают медики Заельцовского района. Масштаб помощи планируют расширить. Медики звонят больному каждые два дня, узнают о состоянии, дают рекомендации.

«Специалисты работают по скользящему графику, чтобы совмещать деятельность в своих учреждениях и дополнительную работу. Если они видят, что состояние человека ухудшается, то немедленно сигнализируют лечащему врачу, — отмечает директор «Агентства развития социальной политики города Новосибирска» Дмитрий Плоских. — Также эта система позволяет специалистам выяснить другие вопросы, касающиеся продления больничного, приобретения необходимых препаратов и др. Использование телемедицинских технологий позволяет нам не только осуществлять контроль жизненных показателей горожан (давление, температура, наличие одышки и др.) и соблюдения пациентами рекомендаций лечащего врача, но также оказывать психологическую поддержку жителям». Все наблюдения за больными обязательно вносят в систему, так что лечащий врач всегда сможет проконтролировать состояние пациента.