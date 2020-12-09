Консультации на дистанте: медики помогут коронавирусным пациентам, которые лечатся в домашних условиях

В Новосибирске заработал консультационный центр для больных ковидом, лечащихся на дому.
Специалисты дистанционно следят за состоянием пациентов, фиксируют изменения, если необходимости, сообщают информацию лечащему врачу. Удаленные консультации помогают разгрузить график участковых терапевтов в поликлиниках, На данный момент в базе уже более ста пятидесяти пациентов, с которыми работают медики Заельцовского района. Масштаб помощи планируют расширить. Медики звонят больному каждые два дня, узнают о состоянии, дают рекомендации.
«Специалисты работают по скользящему графику, чтобы совмещать деятельность в своих учреждениях и дополнительную работу. Если они видят, что состояние человека ухудшается, то немедленно сигнализируют лечащему врачу, — отмечает директор «Агентства развития социальной политики города Новосибирска» Дмитрий Плоских. — Также эта система позволяет специалистам выяснить другие вопросы, касающиеся продления больничного, приобретения необходимых препаратов и др. Использование телемедицинских технологий позволяет нам не только осуществлять контроль жизненных показателей горожан (давление, температура, наличие одышки и др.) и соблюдения пациентами рекомендаций лечащего врача, но также оказывать психологическую поддержку жителям». Все наблюдения за больными обязательно вносят в систему, так что лечащий врач всегда сможет проконтролировать состояние пациента.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.