Скоро будет елка! В мэрии Новосибирска рассказали, когда ждать установки главной городской елки у Оперного театра

Несмотря на то, что массовых гуляний из-за коронавирусной пандемии не предвидится, подготовка к главному зимнему празднику продолжается. Стало известно, что главную елку Новосибирска планируют установить на площади Ленина в двадцатых числах декабря. Об этом рассказала вице-мэр города, руководитель департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. «В районе 24–25 декабря установим елку. По технологии нужно сначала начать заливать каток, а потом ставить елку. Сейчас запрещены все мероприятия, поэтому мы просто запустим работу городка без праздничного открытия, — отметила госпожа Терешкова.