Обновить оперу и балет. Ремонт НОВАТа будет стоить 381 миллион рублей

Объявлен аукцион на ремонтно-реставрационные работы в Новосибирском театре оперы и балеты. Работы будут выполнять в центральном крыле, на главном входе, а также в сценической части и правом крыле. Максимальная стоимость работ оценивается в триста восемьдесят один миллион девятьсот четырнадцать тысяч рублей. Как сказано на сайте госзакупок, цель предстоящего ремонта — «приспособление объекта культурного наследия для его современного использования».

В сценической части театра планируют сделать демонтаж, реставрацию декоративных решеток, дымовых клапанов и балюстрады. Также отремонтируют кровли, утеплят фасады, установят противопожарные двери. В правом крыле отреставрируют паркет и лестничную клетку, обновят системы отопления, водоснабжения, водоотведения и кондиционирования. Кроме того, выполнят монтаж лифта и систем оповещения. В центральном крыле планируются демонтажные и штукатурные работы, реставрация, установка гранитных покрытий.

Средства на ремонт выделяют по федеральной субсидии, а также из бюджета самого НОВАТа. Заявки на аукцион принимают до 28 декабря этого года, в конце марта 2022 года подрядчик должен выполнить все работы.

Фото: архивы пресс-служб