Тысяча доз. В Новосибирскую область пришла противоковидная вакцина

Во время оперативного совещания в областном правительстве министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что можно официально считать вакцинацию от коронавируса открытой. В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников. Господин Хальцов отметил, что регион на данный момент получил тысячу доз вакцины гамма-ковид, и медиков начнут прививать уже с 8 декабря. «Через резервный фонд были выделены средства, закупили необходимое оборудование для хранения. Оператором является Новосибоблфарм, поставили морозильную камеру, приобрели рефрижераторы для транспортировки данной вакцины», — отметил министр. Эксперты считают, что именно вакцинация поможет избежать очередных пандемических волн.