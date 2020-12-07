Когда будет третья коронавирусная волна? Андрей Травников рассказал о пандемических прогнозах

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Андрей Травников предложил разработать стратегию предотвращения третьей волны, которая может наступить в регионе после новогодних праздников. «После тяжелого октября месяца, когда наша медицина работала в режиме сверхнагрузки, сегодня ситуация стабилизирована. Мы видим и стабильные показатели, и возможности вернуть некоторые наши стационары обратно к работе по профилю. Но, тем не менее, расслабляться нельзя, потому что январь может быть более напряженным, — подчеркнул губернатор. — Как бы мы ни надеялись на лучшее, следует признать, что очевидно определенный рост эпиднагрузки произойдет, потому что в новогодние каникулы мы все активно поотдыхаем, поездим в гости, пообщаемся, повеселимся. 11 января выйдем, выйдем, вернемся в организованные коллективы, и конечно, следует ожидать увеличения количества инфицированных. Распространения как коронавирусной инфекции, так и ОРВИ и гриппа». Глава региона попросил Роспотребнадзор, а также поручил минздраву и оперштабу оперативно сформулировать рекомендации по предотвращению и компенсации возможного коронавирусного всплеска.