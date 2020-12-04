Больше выздоровевших: у 176 жителей региона диагностировали COVID-19, выписали 195 новосибирцев

По информации оперативного штаба, еще у ста семидесяти шести человек за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию. Радует, что за это же время выписались с выздоровлением сто девяносто пять человек. Количество ковидных тестов, проведенных в регионе в течение пандемии, превысило девятьсот пятьдесят тысяч.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся сто восемьдесят четыре новосибирца, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены сорок шесть человек.

Число летальных случаев увеличилось на семь: скончались трое мужчин тридцати, шестидесяти восьми и семидесяти лет, две женщины семидесяти одного года, а также пациентки семидесяти и семидесяти девяти лет.