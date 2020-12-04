Из-за строительства станции «Спортивная» график новосибирского метро изменят

В предстоящие выходные новосибирский метрополитен ограничит работу транспорта в вечернее время: движение поездов от станции «Площадь Маркса» до «Речного вокзала» будет прекращено с 22:00 до 00:00. Перемены в графике связаны со строительными работами на новой станции метро «Спортивная». «В указанное время метрополитен продолжит свою работу по перевозке и обслуживанию пассажиров двумя челноками по первому и второму пути на участке от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» с интервалом движения электропоездов не более двенадцати с половиной минут», — говорится в сообщении на официальном сайте метрополитена. Движение электропоездов на Дзержинской линии будет осуществляться без изменений.

Фото: архивы пресс-служб