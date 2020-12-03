Где найти елку? Рассказываем, в каких точках Новосибирска разместились елочные базары

Новогодних красавиц продают на тридцати семи площадках города.
Пусть из-за пандемических реалий в этом году не будет привычных массовых гуляний, украсить свой дом, как в былые времена, никто не запретит — а значит, без елки не обойтись. Те кто считают, что новогодняя красавица должна быть непременно натуральной, могут изучить «елочную карту» города и выбрать для себя наиболее удобный по расположению базар.
На правом берегу елочные базары работают по следующим адресам:
- Вокзальная магистраль, 4;
- ул. Ленина, 12;
- ул. Дуси Ковальчук, 18;
- ул. Дуси Ковальчук, 75;
- ул. Дуси Ковальчук, 77а;
- ул. Дуси Ковальчук, 91;
- ул. Дуси Ковальчук, 173;
- ул. Дачная, 25;
- ул. Челюскинцев, 21;
- ул. Объединения, 27;
- ул. Федосеева, 24;
- ул. Бориса Богаткова, 201;
- ул. Бориса Богаткова, 250-252;
- ул. Бориса Богаткова, 241-243;
- ул. Бориса Богаткова, 245-247;
- ул. В. Высоцкого, 31/1;
- ул. В. Высоцкого, 38 к. 2;
- ул. Чапаева, 1;
- ул. Авиастроителей, 1/6;
- ул. Большевистская, 52/1;
- ул. Никитина, 64;
- ул. Выборная, 125/1;
- Гусинобродское шоссе, 20;
- ул. Галущака, 1а;
- ул. Жуковского, 108;
- ул. Гоголя, 7;
- ул. Гоголя, 180.
На левом берегу ищите елки здесь:
- ул. Громова, 7;
- ул. Зорге, 269;
- ул. Комсомольская, 10;
- ул. Курганская, 38а;
- ул. Колхидская, 11;
- ул. Блюхера, 27;
- ул. Титова, 5;
- проспект Карла Маркса, 29-33;
- ул. Часовая, 1;
- ул. Пархоменко, 26.
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