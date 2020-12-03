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Где найти елку? Рассказываем, в каких точках Новосибирска разместились елочные базары

Новогодних красавиц продают на тридцати семи площадках города.

Пусть из-за пандемических реалий в этом году не будет привычных массовых гуляний, украсить свой дом, как в былые времена, никто не запретит — а значит, без елки не обойтись. Те кто считают, что новогодняя красавица должна быть непременно натуральной, могут изучить «елочную карту» города и выбрать для себя наиболее удобный по расположению базар.

 

На правом берегу елочные базары работают по следующим адресам:

  • Вокзальная магистраль, 4;
  • ул. Ленина, 12;
  • ул. Дуси Ковальчук, 18;
  • ул. Дуси Ковальчук, 75;
  • ул. Дуси Ковальчук, 77а;
  • ул. Дуси Ковальчук, 91;
  • ул. Дуси Ковальчук, 173;
  • ул. Дачная, 25;
  • ул. Челюскинцев, 21;
  • ул. Объединения, 27;
  • ул. Федосеева, 24;
  • ул. Бориса Богаткова, 201;
  • ул. Бориса Богаткова, 250-252;
  • ул. Бориса Богаткова, 241-243;
  • ул. Бориса Богаткова, 245-247;
  • ул. В. Высоцкого, 31/1;
  • ул. В. Высоцкого, 38 к. 2;
  • ул. Чапаева, 1;
  • ул. Авиастроителей, 1/6;
  • ул. Большевистская, 52/1;
  • ул. Никитина, 64;
  • ул. Выборная, 125/1;
  • Гусинобродское шоссе, 20;
  • ул. Галущака, 1а;
  • ул. Жуковского, 108;
  • ул. Гоголя, 7;
  • ул. Гоголя, 180.

 

На левом берегу ищите елки здесь:

  • ул. Громова, 7;
  • ул. Зорге, 269;
  • ул. Комсомольская, 10;
  • ул. Курганская, 38а;
  • ул. Колхидская, 11;
  • ул. Блюхера, 27;
  • ул. Титова, 5;
  • проспект Карла Маркса, 29-33;
  • ул. Часовая, 1;
  • ул. Пархоменко, 26.
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