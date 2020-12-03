Где найти елку? Рассказываем, в каких точках Новосибирска разместились елочные базары

Пусть из-за пандемических реалий в этом году не будет привычных массовых гуляний, украсить свой дом, как в былые времена, никто не запретит — а значит, без елки не обойтись. Те кто считают, что новогодняя красавица должна быть непременно натуральной, могут изучить «елочную карту» города и выбрать для себя наиболее удобный по расположению базар.

На правом берегу елочные базары работают по следующим адресам:

Вокзальная магистраль, 4;

ул. Ленина, 12;

ул. Дуси Ковальчук, 18;

ул. Дуси Ковальчук, 75;

ул. Дуси Ковальчук, 77а;

ул. Дуси Ковальчук, 91;

ул. Дуси Ковальчук, 173;

ул. Дачная, 25;

ул. Челюскинцев, 21;

ул. Объединения, 27;

ул. Федосеева, 24;

ул. Бориса Богаткова, 201;

ул. Бориса Богаткова, 250-252;

ул. Бориса Богаткова, 241-243;

ул. Бориса Богаткова, 245-247;

ул. В. Высоцкого, 31/1;

ул. В. Высоцкого, 38 к. 2;

ул. Чапаева, 1;

ул. Авиастроителей, 1/6;

ул. Большевистская, 52/1;

ул. Никитина, 64;

ул. Выборная, 125/1;

Гусинобродское шоссе, 20;

ул. Галущака, 1а;

ул. Жуковского, 108;

ул. Гоголя, 7;

ул. Гоголя, 180.

На левом берегу ищите елки здесь: