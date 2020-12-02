Большой мост над Большевичкой. В Новосибирске началось строительство стометровой пешеходной эстакады

Пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о начале строительства пешеходного моста над улицей Большевистской. Его длина составит почти сто метров, ширина пролетного сооружения — три метра. У набережной планируют разместить лестнично-лифтовой узел. Кроме того, известно, что крыши у пешеходной зоны не будет. Эстакада соединит Михайловскую набережную с жилым кварталом «Инские холмы». Строительство столь масштабного объекта планируют завершить в конце следующего года.

Как рассказали в группе компаний «ВербаКапитал», разрешение на строительство было получено еще в августе этого года. Сейчас началась подготовка фундамента лестнично-лифтового узла со стороны набережной. «Мост будет общедоступным, без ограничений и пропускных режимов. Со стороны набережной вход на мост будет с тротуара улицы Большевистской — возле лестничной эстакады, а со стороны сити-квартала „Инские холмы“ вход будет организован как с тротуара, так и из здания торговой галереи, строительство которой сейчас идет полным ходом», — прокомментировали в группе компаний «ВербаКапитал».