Новости от регионального оперштаба. Коронавирус подтвердился еще у 177 человек

По данным оперативного штаба Новосибирской области, за последние сутки диагноз COVID-19 обнаружен еще у ста семидесяти семи жителей региона. За это же время с выздоровлением выписали сто шестьдесят шесть новосибирцев.

За минувшие сутки вирус забрал жизни еще семи пациентов: скончались двое мужчин шестидесяти пяти и семидесяти трех лет и женщины пятидесяти, пятидесяти шести, шестидесяти трех, шестидесяти семи лет и девяноста одного года.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся сто восемьдесят девять человек, сорок шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.