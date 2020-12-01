Динамика стабильная. Новосибирская область вышла на плато по коронавирусной инфекции

Андрей Травников отчитался о ситуации с коронавирусом в регионе на совещании с членами правительства Российской Федерации. Губернатор отметил, что Новосибирская область находится на плато по ковиду. Глава региона сообщил о том, что свободно более двадцати трех процентов коечного фонда. Под провизорные госпитали, ковидные госпитали лечения и госпитали долечивания перепрофилировано пятьдесят четыре медучреждения. Для стабилизации ситуации к работе привлекли более пятисот студентов-медиков из новосибирских вузов, ординаторов и преподавателей, а также более двухсот студентов медицинского колледжа. «В регионе удалось стабилизировать ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции: уже почти четыре недели регион фактически находится на плато — наблюдается небольшое снижение выявленных случаев — от 1 до 0,4 процента. В октябре ситуация была более напряженной — прирост составлял от 15 до 41 процента в сутки, резко возросла нагрузка на систему здравоохранения, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.