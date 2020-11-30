Прокачать город. В Новосибирске появятся «умные» столбы с Wi-Fi и точками 5G

В нашем городе в ближайшее время появятся «высокоинтеллектуальные» столбы, которые оснащены зарядными устройствами для электротранспорта, точками доступа Wi-Fi, а также базовыми станциями 4G и 5G. Об этом рассказал Сергей Новиков, заместитель председателя Ассоциации участников в сфере информационно-коммуникационных технологий, во время пресс-конференции в ТАСС. «Умный город — это прежде всего город, комфортный для жизни. Его нужно сделать не только максимально автоматизированным и комфортным, — подчеркнул господин Новиков. — Основная задача — развитие информационных, коммуникационных и цифровых технологий». Стоит отметить, что все столбы будут оснащены видеонаблюдением, информационным цифровым экраном, энергоэффективным освещением и системой экстренного вызова.