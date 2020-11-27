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Обсуждение скандального катка у Оперного театра продолжается. На этот раз его оригинальную форму прокомментировал мэр Анатолий Локоть

Глава города решил защитить новосибирский каток от скабрезных шуток.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу ажиотажа вокруг специфических очертаний катка напротив НОВАТа. В частности, о фаллической геометрии ледовой площадки накануне пошутил Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале. Новосибирский градоначальник так прокомментировал ситуацию: «На самом деле о форме катка мы думали меньше всего — важнее была его площадь. Чтобы не было скученности людей, была возможность разогнаться во время катания и получить удовольствие. Летом этого никто не замечает, а как появляется лед — сразу начинаются странные ассоциации. Не совсем здоровое воображение, я считаю», — отметил во время пресс-конференции господин Локоть.

Напомним, что проект будущего катка опубликовала на своей странице в Фейсбуке вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова — с этого момента вокруг него и началась оживленная дискуссия.

Фото: Фейсбук Анны Терешковой

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