Обсуждение скандального катка у Оперного театра продолжается. На этот раз его оригинальную форму прокомментировал мэр Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался по поводу ажиотажа вокруг специфических очертаний катка напротив НОВАТа. В частности, о фаллической геометрии ледовой площадки накануне пошутил Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале. Новосибирский градоначальник так прокомментировал ситуацию: «На самом деле о форме катка мы думали меньше всего — важнее была его площадь. Чтобы не было скученности людей, была возможность разогнаться во время катания и получить удовольствие. Летом этого никто не замечает, а как появляется лед — сразу начинаются странные ассоциации. Не совсем здоровое воображение, я считаю», — отметил во время пресс-конференции господин Локоть.

Напомним, что проект будущего катка опубликовала на своей странице в Фейсбуке вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова — с этого момента вокруг него и началась оживленная дискуссия.

Фото: Фейсбук Анны Терешковой