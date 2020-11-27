В Новосибирской области наметилась хорошая тенденция: выздоровевших больше, чем заболевших

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки еще у ста восьмидесяти одного новосибирца выявили коронавирусную инфекцию. Радует, что при этом выписок по выздоровлению — больше: диагноз «ковид» сняли со ста восьмидесяти восьми человек.

За прошедший четверг тяжелая инфекция унесла жизни еще семерых пациентов: скончались шестеро мужчин сорока девяти, шестидесяти двух, шестидесяти четырех, семидесяти, семидесяти четырех и восьмидесяти четырех лет, а также женщина пятидесяти восьми лет.

В отделениях реанимации сейчас лежат двести восемь новосибирцев, пятьдесят пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.