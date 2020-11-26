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Комфортная городская среда. В Новосибирске активно благоустраивают придомовые территории

Рассказываем, в каких дворах появятся игровые площадки и малые архитектурные формы.

Еще тринадцать придомовых территорий планируют благоустроить в Новосибирске. На их создание пойду деньги, сэкономленные от реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Во дворах установят малые архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование, сделают покрытия площадок из резиновой крошки.


Общественная комиссия одобрила начало работ по следующим адресам:

  • Гусинобродское шоссе, 11
  • ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22
  • ул. Тульская, 84
  • ул. Пархоменко, 18/1 и 18
  • ул. Плахотного, 8 и 9
  • пер. 3-й Крашенинникова, 9
  • ул. Станиславского, 4/1
  • ул. Бориса Богаткова, 208,
  • ул. Бориса Богаткова, 192/5 и 192/4
  • ул. Обская, 50/1
  • ул. Кирова, 110, 112 и 114
  • ул. Экваторная, 1, 2, 3 и 4
  • ул. Челюскинцев, 15/1
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