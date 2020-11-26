Комфортная городская среда. В Новосибирске активно благоустраивают придомовые территории

Еще тринадцать придомовых территорий планируют благоустроить в Новосибирске. На их создание пойду деньги, сэкономленные от реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Во дворах установят малые архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование, сделают покрытия площадок из резиновой крошки.



Общественная комиссия одобрила начало работ по следующим адресам: