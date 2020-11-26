Комфортная городская среда. В Новосибирске активно благоустраивают придомовые территории

Рассказываем, в каких дворах появятся игровые площадки и малые архитектурные формы.
Еще тринадцать придомовых территорий планируют благоустроить в Новосибирске. На их создание пойду деньги, сэкономленные от реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Во дворах установят малые архитектурные формы, спортивное и игровое оборудование, сделают покрытия площадок из резиновой крошки.
Общественная комиссия одобрила начало работ по следующим адресам:
- Гусинобродское шоссе, 11
- ул. Сибиряков-Гвардейцев, 22
- ул. Тульская, 84
- ул. Пархоменко, 18/1 и 18
- ул. Плахотного, 8 и 9
- пер. 3-й Крашенинникова, 9
- ул. Станиславского, 4/1
- ул. Бориса Богаткова, 208,
- ул. Бориса Богаткова, 192/5 и 192/4
- ул. Обская, 50/1
- ул. Кирова, 110, 112 и 114
- ул. Экваторная, 1, 2, 3 и 4
- ул. Челюскинцев, 15/1
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