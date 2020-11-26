Фаллический каток вновь в центре внимания. Иван Ургант спел песню в его честь

Первая новость в традиционной сводке «Вечернего Урганта» была посвящена провокационному новосибирскому катку — Иван уже шутил о его специфической форме в прошлом году. На этот раз каток, который зальют возле НОВАТа, удостоился вокальной композиции в исполнении популярного ведущего.

Публикуем текст песни и, несмотря ни на что, гордимся брутальным сибирским катком:



«По катку новосибирскому солнечным днем,

Мы катались, взявшись за руки, вместе вдвоем,

Синий лед искрится ласково, но в этот миг

Из окна администрации слышится крик:

А каток-то в виде пениса!

Вот такой лежит!»

Напомним, что накануне вице-мэр города Анна Терешкова разместила визуализацию будущего катка на своей странице в Фейсбуке, и тогда стало ясно: креативная геометрия ледовой арены вновь порадует новосибирцев и Ивана Урганта.