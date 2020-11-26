Лук в тренде. Новосибирский повар Евгения Романова получила десятки тысяч подписчиков после поста о луке

Евгения приехала в Новосибирск из села, работает в столовой на заводе. Страничку инстаграм ведет уже несколько лет, но популярность принесло именно видео с луком, которое появилось в блоге-миллионнике ptencoff. В итоге всего за оду ночь Евгения Романова набрала десятки тысяч просмотров. И теперь на аккаунт @evgeha1108 подписаны больше шестидесяти тысяч фолловеров.

«Мне утром приходит СМС: „Жень, Птенцов — он выставляет ролики в Инстаграме — он выставил твой ролик с нарезкой лука“. Говорит, что подписчики растут как на дрожжах. Захожу в инстаграм, а там, правда, большое количество подписчиков. У меня было тысячу триста подписчиков за три года, за ночь подписалось сорок тысяч», — рассказывает Евгения.

Новосибирский повар четко продемонстрировала, как все-таки правильно резать лук пером, полукольцами и крошкой, какой для этого необходим нож и как его нужно держать. «Очаровательная!!!! Классная!!!! Вас приятно смотреть и слушать видно, что вы профессионал и с душой это делаете!!!!», «Вот так фуд-блогерами и становятся! Молодец, спасибо», «Эх, как будто в Советский Союз вернулась. Такая ностальгия...», «О, наконец нормальные люди готовят. Спасибо» - Евгения получила поток позитивных комментариев под «луковым» постом - в том числе многочисленные просьбы продолжать кулинарное просвещение населения.

Ознакомиться с нарезкой лука в исполнении профессионала можно по ссылке.

Фото: Инстаграм Евгении Романовой