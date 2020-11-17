Новосибирский зоопарк взломали. Теперь у его питомцев другой Инстаграм

Официальный Инстаграм Новосибирского зоопарка взломали злоумышленники. «Дорогие друзья! Сегодня нам как никогда нужна ваша помощь и поддержка. С нами случилась неприятная история, наш основной единственный аккаунт, который существовал с 2015 года – @nskzoo, взломали. Это очень печальный факт для нас, и мы очень надеемся на ваше понимание» – сообщила пресс-служба зоопарка. Сейчас эксперты пытаются восстановить взломанный профиль, но пока безуспешно. Так или иначе, у зоопарка уже появился новый дом в Инстаграме: теперь милые фото зверей можно найти по адресу адресу @nskzoo_official.

Фото: архивы пресс-служб