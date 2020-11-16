174 новых заражения и еще пять смертей. Последняя информация по коронавирусу в области

По сообщению оперативного штаба, в Новосибирской области коронавирусную инфекцию за последние сутки выявили у ста семидесяти четырех человек. За все время пандемии зафиксировано более двадцати тысяч диагнозов.

В отделениях реанимации на данный момент находятся сто восемьдесят два пациента, пятьдесят четыре человека – на искусственной вентиляции легких.

Воскресенье, 15 ноября, принесло еще пять летальных случаев из-за ковида. Скончалось четверо мужчин пятидесяти трех, шестидесяти, шестидесяти шести и восьмидесяти восьми лет и шестидесятивосьмилетняя женщина.