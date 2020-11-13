Более полумиллиона деревьев посадили в Новосибирской области

Пятьсот шестьдесят тысяч молодых хвойных деревьев высадили в Новосибирской области в рамках мероприятий по компенсационному восстановлению лесов. Столь масштабное мероприятие стало возможна благодаря новому Федеральному закону, который внес в Лесной кодекс РФ важные изменения – порядок компенсационного восстановления леса по базовому принципу «один гектар вырубил – один гектар посадил». По словам заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Рыжкова, искусственное восстановление лесов направлено на воспроизводство именно ценных пород деревьев, таких как лиственница, ель, сосна, кедр. На данный момент в области полностью завершены работы по лесовосстановлению на площади более шести тысяч гектаров, что составляет 106% от плана.