Пробки 8 баллов. Резко наступившая зима поставила новосибирцев в неудобное положение

Грандиозный снегопад, начавшийся вчера вечером, занес дороги города. Между тем, синоптики не советуют жителям мегаполиса расслабляться: они обещают, что сегодня снег с переменным успехом будет идти весь день. Новосибирские синоптики объясняют сильные осадки тем, что с юго-запада, с территории Казахстана, смещался циклон: «В течение ночи он быстро стал углубляться, так как был молодой. В результате произошло обострение на теплых фронтах, в связи с этим — осадки. Сейчас циклон прошел на Красноярский край, мы остаемся под действием его ложбины, с которой опустился вторичный холодный фронт. В течение дня все осадки будут связаны с ним». На дорогах сейчас высыпают реагенты, поэтому снег будет уплотняться. «Так как температуры отрицательные, все будет твердеть, и появится гололедица», — дополнительно обрадовали синоптики. Сегодня и в ближайшие выходные автомобилистам следует быть особенно осторожными.