У администрации Кировского района реконструируют сквер

В пресс-центре мэрии Новосибирска сообщили, что проект реконструкции Кировского парка уже подготовлен. Архитекторы предлагают изменить центральную площадь с фонтаном и обновить систему освещения. Кроме того, будет установлена новая парковая мебель. Визуальное решение сквера будет сочетаться с архитектурой самого здания администрации.

Кировский сквер входит в состав Затулинского дисперсного парка площадью около 1,4 га. Территория сквера, в соответствии с дизайн-проектом, будет соединена с парком через бульвар Петухова. Дисперсный парк, обладающий собственной инфраструктурой, был создан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и уже успел стать местом притяжения для новосибирцев всех возрастов.

Фото: архивы пресс-служб