Готовься наряжать: в Новосибирск приехали праздничные пихты

Кемеровские пихты — первая предновогодняя партия деревьев, которые планируют привезти в Новосибирск. Все две с половиной тысячи благополучно прошли фитосанитарный контроль и были допущены к дальнейшей реализации (контроль необходим, чтобы исключить наличие насекомых-вредителей, которые могли поселиться в хвое и ветках). Сейчас пихты находятся на одном из складов города — в ближайшее время они поступят в продажу.