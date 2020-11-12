За прошедшие сутки еще у 178 новосибирцев выявили коронавирусную инфекцию

По информации оперштаба, за среду, 11 ноября, зарегистрировали еще сто семьдесят восемь заболевших коронавирусом в Новосибирской области. Выздоровели за минувшие сутки сто сорок четыре человека. От тяжелого течения болезни скончались семь новосибирцев: две женщины пятидесяти двух и пятидесяти семи лет и пятеро мужчин шестидесяти двух, шестидесяти семи, семидесяти лет, восьмидесяти одного года и восьмидесяти девяти лет. В реанимации сейчас находятся сто сорок два пациента, тридцать два человека – на ИВЛ.