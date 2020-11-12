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Новогоднее настроение осенью. В этом году город начали украшать к зимним торжествам раньше обычного

Рабочие уже оформили здание областного правительства.

Здание правительства Новосибирской области и территорию вокруг него уже украсили к Новому году. На фасаде здания и елях теперь висят разноцветные гирлянды. Обычно подобные «декоративные мероприятия» проводили только в середине декабря. В два предыдущих года, чтобы повесить гирлянды на фасад от второго этажа и до крыши, требовалось три миллиона рублей. Бюджет, потраченный на украшения в этом году, пока неизвестен.

Фото: архивы пресс-служб

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