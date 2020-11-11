В Калининском районе строят новую школу площадью 15 тысяч квадратов

Строящаяся школа с большим спортивным залом и музеем, рассчитанная на 1100 мест, расположена на улице Михаила Немыткина (Калининский район). Ее возведение контролирует региональное министерство строительства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Школу планируется открыть в следующем году. Ход строительных работ 11 ноября лично проконтролировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Как отметил министр, в Калининском районе жилье строится очень активно, и, что особенно важно, развитие территории ведется комплексно: параллельно с вводом новых жилых домов возводятся социально значимые объекты, в том числе образовательные учреждения. Господин Шмидт сообщил, что в здании новой школы площадью более пятнадцати тысяч квадратных метров будут созданы все условия для получения качественного современного образования. «Помимо классных помещений, здесь предусмотрены различные лаборатории, большая столовая, библиотека, школьный музей, спортзалы с душевыми. Сегодня подрядчик уже завершает возведение блоков здания, приступил к внутренней отделке помещений», – подчеркнул министр.