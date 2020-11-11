Молодежная культура: одаренные новосибирские ребята одержали командную победу на Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх России

Делегация талантливой молодежи Новосибирской области стала лидером командного первенства среди регионов страны. В нашей команде собрались ребята из новосибирских музыкальных школ, досуговых центров, художественных студий, студенты театрального института, музыкального колледжа и других образовательных учреждений.

Дельфийские игры проходили с 6 по 11 ноября, в этом году из-за коронавирусной пандемии их впервые организовали в дистанционном формате. «Искренне поздравляю победителей и их наставников. Вы – наша гордость! Творческая самореализация каждого ребенка, выстраивание эффективной системы выявления и поддержки талантов – одна из важнейших задач министерства культуры. Блестящий результат Новосибирской области еще раз подтверждает уникальность региональной системы образования в сфере культуры и высочайший уровень профессионализма наших педагогов», – поздравила победителей министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Фото: архивы пресс-служб