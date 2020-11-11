Работаем на еду. Минимальная продовольственная корзина новосибирца подорожала на 5%

С начала года стоимость минимальной продуктовой корзины для одного взрослого человека в Новосибирской области выросла на 5%. По данным Новосибирскстата, пищевой набор, лишенный каких-либо гастрономических излишеств, обойдется местному жителю в 4372 рублей 86 копеек. В корзину потребителя входят макароны, хлеб, крупы, молоко и молочные продукты (21,7%), мясо (17,5%), овощи и фрукты (12,7%). В Омской области цена подобного набора заметно ниже – 3768 рублей, зато жители Красноярского края вынуждены платить еще больше новосибирцев – 4842 рублей.