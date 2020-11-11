Общее число заболевших коронавирусом новосибирцев приближается к 20 тысячам. Еще 185 случаев инфекции выявлено за прошедшие сутки

По информации новосибирского оперштаба на утро 11 ноября, в области зарегистрировано 19 277 случаев ковида за все время пандемии (185 заболевших – за минувшие сутки). Прошедший вторник принес еще три летальных случая от коронавирусной инфекции: скончались двое мужчин шестидесяти семи лет и семидесяти одного года и шестидесятиоднолетняя женщина. Общее число смертей среди пациентов с подтвержденным ковидом – шестьсот тридцать три с начала пандемии.