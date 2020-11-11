Почему морги горбольницы оказались переполненными? Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, что на фотографиях — тела умерших, которые готовились отдать родственникам для погребения. «Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям, — отметил господин Хальзов. — Там не только пациенты в ковид-госпитале находятся, это еще полторы коек оказания медицинской помощи, поэтому пациенты, конечно же, умирают по разным профилям и все находятся в морге».