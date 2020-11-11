Назад к нормальной жизни. Новосибирцы лидируют по выздоровлениям от коронавируса

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, Новосибирская область — один из тех субъектов Сибирского федерального округа, где ситуация с выздоровлением от ковида лучше, чем в целом по Сибири и России. По данным экспертов-аналитиков, на 10 ноября в нашей области доля пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, составила восемьдесят два процента. По уровню выздоровления Новосибирскую область обогнали Тува (девяносто процентов), Алтайский край (восемьдесят девять процентов) и Иркутская область (восемьдесят шесть процентов).