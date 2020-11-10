Недемократичные цены муниципальной аптеки. Покупатели жалуются на высокую стоимость антибиотика «Левофлоксацин»

Цены на антибиотик «Левофлоксацин», который используется при лечении коронавирусной инфекции, разительно отличаются в муниципальной и частной аптеках. Если в частной аптеке на улице Титова 25 октября упаковка «Левофлоксацина» обошлась покупателю в четыреста тридцать восемь рублей, то спустя две недели стоимость лекарства в муниципальной аптеке выросла до семисот шестидесяти семи рублей.

На официальном телеграмм-канале муниципалитета объяснили: поставка «Левофлоксацина» была экстренной, и отпускная цена составляла семьсот восемнадцать рублей. 6 ноября на самолете из Владивостока в Новосибирск доставили пять тысяч девятьсот стандартов антибиотика. Лекарства были куплены муниципальным учреждением «Новосибирская аптечная сеть» для продажи в своих аптеках.

«Препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя», – написано в сообщении телеграмм-канала «МЭР_и_Я».