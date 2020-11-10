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Недемократичные цены муниципальной аптеки. Покупатели жалуются на высокую стоимость антибиотика «Левофлоксацин»

Мэрия Новосибирска объяснила скачок цен экстренностью поставки препарата из Владивостока. 

Цены на антибиотик «Левофлоксацин», который используется при лечении коронавирусной инфекции, разительно отличаются в муниципальной и частной аптеках. Если в частной аптеке на улице Титова 25 октября упаковка «Левофлоксацина» обошлась покупателю в четыреста тридцать восемь рублей, то спустя две недели стоимость лекарства в муниципальной аптеке выросла до семисот шестидесяти семи рублей.

На официальном телеграмм-канале муниципалитета объяснили: поставка «Левофлоксацина» была экстренной, и отпускная цена составляла семьсот восемнадцать рублей. 6 ноября на самолете из Владивостока в Новосибирск доставили пять тысяч девятьсот стандартов антибиотика. Лекарства были куплены муниципальным учреждением «Новосибирская аптечная сеть» для продажи в своих аптеках.

«Препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя», – написано в сообщении телеграмм-канала «МЭР_и_Я».

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