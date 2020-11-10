Детский театральный конкурс «Золотой ключ» из-за пандемии пройдет «на удаленке»

Учрежденный новосибирским министерством культуры конкурс «Золотой ключ» в этом году будет проходить заочно. Участники покажут творческий потенциал сразу в нескольких номинациях: музыкальный спектакль, миниатюры, кукольный спектакль, мюзикл, литературно-музыкальная композиция и оригинальный жанр (короткие этюды и пластические композиции). В качестве одной из тем конкурса заявлена семьдесят пятая годовщина Великой Победы.

К участию в конкурсе приглашаются детские и юношеские театральные коллективы, учащиеся музыкальных школ, детских школ искусств и других учреждений культуры, расположенных на территории Новосибирской области. Отправить видеозаписи творческих работ необходимо с 10 по 20 ноября. Кроме того, видео должны быть размещены в Ютубе. Итоги конкурса будут подведены 1 декабря.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по ссылке