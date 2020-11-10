Еще одна новосибирская лаборатория будет проводить ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию

В Новосибирском клиническом центре крови начала работу ПЦР-лаборатория по диагностике коронавируса инфекции – центр стал пятой медицинской организацией регионального минздрава, где развернута лаборатория для исследований на COVID-19. Всего в регионе тестирование на коронавирус проводят шестнадцать учреждений: областные, федеральные и частные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии.

По словам главврача центра Юлии Моор, в данный момент мощность лаборатории составляет триста шестьдесят восемь образцов в сутки. При этом непосредственно забор биоматериала в центре не делают. «Мы принимаем образцы из ковидных госпиталей, распределительных центров, куда поступают пациенты с симптомами новой коронавирусной инфекции, – отметила госпожа Моор. – Это больница скорой медицинской помощи №2, больница №25, Бердская городская больница и Мошковская центральная районная больница».