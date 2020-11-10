Собственного сочинения: новосибирцы продолжают придумывать названия скверам и паркам

В онлайн-опросе, который проходит на муниципальном портале Новосибирска, могут поучаствовать все горожане. Проголосовать за понравившиеся названия для зеленых локаций Калининского района или предложить собственные варианты можно до 19 ноября. Для присвоения названий предложены те парки и скверы, чьи наименования официально не зафиксированы. Варианты названий создаются, исходя из нескольких критериев: из учета расположения сквера на конкретной улице; по старому историческому названию улицы, квартала или микрорайона; по наличию там памятника, скульптуры или другого монументально-декоративного объекта; по имени человека, связанного с историей города; по историческому факту, который связан с тем или иным сквером.

Желающие поучаствовать в онлайн-голосовании могут пройти по ссылке