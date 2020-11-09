Зеленый город за два миллиарда. В Новосибирске станет больше природных локаций

Проект «Зеленый Новосибирск» планируют реализовать в течение следующих пяти лет. Чтобы за это время мегаполис стал действительно более зеленым, городская казна выделит солидную сумму в 2,2 миллиарда рублей. Муниципальную программу начали обсуждать еще шесть лет назад. С тех пор эксперты провели анализ зеленых территорий Новосибирска, определили, какие из них являются парками, скверами, а где расположены бульвары или газоны. После проведенного мониторинга появилась необходимость создать единую программу развития зеленых зон.

Деньги направят на активное озеленение сибирской столицы, охрану и защиту городских лесов и создание декоративного питомника.