174 новых заражения и четыре смерти. Воскресная сводка по коронавирусу

По информации областного оперштаба на утро 9 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано сто семьдесят четыре новых заражения ковидом. Воскресенье принесло еще четыре летальных случая: скончались мужчины пятидесяти семи, шестидесяти трех, семидесяти двух и семидесяти трех лет. На данный момент в новосибирских инфекционных стационарах находится 3 981 пациент.

Министр здравоохранения Новосибирской области отмечает, что «несмотря на некоторую стабилизацию выявленных случаев коронавирусной инфекции, система здравоохранения работает максимально напряженно и с максимальной нагрузкой».