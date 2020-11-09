174 новых заражения и четыре смерти. Воскресная сводка по коронавирусу

В новосибирских стационарах сейчас находится почти четыре тысячи инфицированных.
По информации областного оперштаба на утро 9 ноября, за минувшие сутки было зарегистрировано сто семьдесят четыре новых заражения ковидом. Воскресенье принесло еще четыре летальных случая: скончались мужчины пятидесяти семи, шестидесяти трех, семидесяти двух и семидесяти трех лет. На данный момент в новосибирских инфекционных стационарах находится 3 981 пациент.
Министр здравоохранения Новосибирской области отмечает, что «несмотря на некоторую стабилизацию выявленных случаев коронавирусной инфекции, система здравоохранения работает максимально напряженно и с максимальной нагрузкой».
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