Очень хочется в зоопарк. Новосибирцы выстроились в длинные очереди, чтобы показать детям животным

Когда за окном +10 и выглядывает солнце – редкий гость в ноябре, сидеть дома совсем не хочется. И хотя МЧС просит ограничить контакты, а Минздрав советует оставаться дома, новосибирцы хотят периодически жить полной жизнью. И в этой полной жизни без зоопарка практически не обойтись — по крайней мере, именно такой вывод можно было сделать в это воскресенье. Мамы и папы с детьми выстроились в большие очереди за билетами, чтобы посмотреть зверей. Ожидающие развлекались хоровым пением. Надо отметить, что большинство были в масках. Погода еще недолго будет радовать жителей Новосибирска – уже с четверга обещают стойкое похолодание. Вероятно, это были последние теплые выходные этой осени, а значит, и последние столь масштабные очереди в зоопарк в этом году.

Фото: архивы пресс-служб