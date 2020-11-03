Подарок из столицы: подержанные московские трамваи доставят в Новосибирск

Десять трамваев, доставленных из Москвы, будут ездить по улицам нашего города начиная с декабря. Каждый из трамваев нуждается в предварительной подготовке, в техническом обслуживании, включая косметический ремонт салонов и кузовов. Для ввода в эксплуатацию придется потратить порядка трехсот тысяч рублей на трамвай, то есть в целом около трех миллионов. Московские трамваи поставят на правобережные маршруты: №11 «ПКиО „Сосновый бор“ — Золотая Горка»; №13 «Гусинобродское шоссе — ул. Писарева» и №14 «Площадь имени Калинина — Сад Мичуринцев». «Три вагона уже поступили в октябре, доставка еще семи ожидается не позднее первой половины декабря», — сообщил начальник управления пассажирскими перевозками мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров.

Фото: Инстаграм «Мосгортранса»