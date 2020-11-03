За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 182 новосибирцев.
Жертвами коронавируса стали еще четыре новосибирца. За время ковидной пандемии в области скончались 600 человек
По информации оперативного штаба Новосибирской области на утро 3 ноября, коронавирусную инфекцию за прошедшие сутки диагностировали еще у ста восьмидесяти двух человек. Общее количество заболевших в пандемический период приближается к восемнадцати тысячам. 2 ноября принесло еще четыре летальных случая от COVID-19: умер семидесятилетний мужчина и три женщины — шестидесяти, шестидесяти пяти и шестидесяти восьми лет. В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся сто восемь пациентов, в аппаратам искусственной вентиляции легких подключены тридцать человек.
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