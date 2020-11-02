Высокотехнологичная область: новосибирские IT-проекты могут признать лучшими в стране

Стартовало голосование премии «Народное признание» в рамках одного из крупнейших в стране конкурсов в сфере информационных технологий «ПРОФ-IT». Со 2 по 9 ноября можно принять участие в голосовании и поддержать новосибирские разработки. На победу претендуют пятьдесят шесть полезных сервисов, которые создавали в разных регионах страны. От Новосибирской области участвуют два проекта – «Виртуальный робот-консультант в МФЦ» и сервис «Господдержка агропромышленного комплекса online».

Проголосовать на сайте может любой житель Новосибирской области. Авторизация для граждан проводится бесплатно через СМС-сообщение. Чтобы отдать свой голос за проект, нужно нажать кнопку «голосовать» и ввести код авторизации, полученный в СМС. Голосование завершится 9 ноября, в 18:00 по московскому времени.