Большая помощь: Новосибирская область получит 121 миллион рублей на противоковидные мероприятия

Новосибирской области дополнительно выделен сто двадцать миллион рублей на противодействие COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков. Решение о финансировании приняла комиссия Федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. «Сто двадцать миллион рублей выделен на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, — сообщил господин Жуков. — Деньги в регион поступят в самое ближайшее время».