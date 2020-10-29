Но не все они получат настоящую «ЭпиВакКорону» — четверти введут плацебо.
Испытания векторовской вакцины против COVID-19 продолжаются. Более сорока тысяч добровольцев проверят ее на себе
Официально зарегистрированная в середине октября вакцина «ЭпиВакКорона» выходит на новый испытательный этап. Препарат, разработанный в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», будут тестировать при участии сорока трех тысяч добровольцев. Пострегистрационные испытания начнутся уже в ноябре и будут продолжаться в течение полугода.
По информации Роспотребнадзора, исследования будут проводиться среди добровольцев старше восемнадцати лет, как здоровых, так и имеющих хронические заболевания, — на ограниченной выборке в три тысячи человек и на расширенной выборке в сорок тысяч человек. Также планируется вакцинировать небольшую группу людей четырнадцати-семнадцати лет, а также тех, чей возраст больше шестидесяти. Двадцать пять процентов добровольцев вместо настоящей вакцины получат плацебо.
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