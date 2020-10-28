Пять тысяч тестов на COVID-19 планируют закупить для медучреждений Новосибирской области

По сообщению министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, экспресс-тесты доставят в больницы города и области уже в ближайшие дни. Всего планируется закупить для медицинских учреждений пять тысяч тестов. «Были разработаны тесты, которые выявляют РНК-вирус, в течение часа можно определить, есть ковид или нет», — отметил министр во время сессии городского совета. По словам господина Хальзова, такие тесты ускорят постановку диагноза, а значит, и само лечение ковида будет более оперативным и эффективным.