В этом году народ будет объединяться в режиме онлайн. Пандемия вносит коррективы в День народного единства

4 ноября, в День народного единства, правительство Новосибирской области решило обойтись без традиционных массовых гуляний. На фоне тяжелой ситуации по коронавирусной инфекции празднование переносится в дистанционный формат. «Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, будут все исключительно переведены или в онлайн-формат, или разбиты на несколько площадок с минимальным задействованием участников», — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Кроме того, губернатор отметил, что в целом количество массовых мероприятий, которые организуют министерства культуры и спорта, в регионе станет в два раза меньше.