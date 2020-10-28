Карта ковидных госпиталей расширяется: в клинике НИИТО планируют принимать коронавирусных больных

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна будет перепрофилирован в ковидный госпиталь. НИИТО является подведомственным Минздраву РФ медучреждение, и если в ноябре тяжелая ситуация по COVID-19 не изменится или усугубится, институт будут перепрофилировать. «У нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании клиники ННИИТО, — сказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Уже в начале ноября, в случае сохранения той эпидситуации, которая сегодня на территории региона, перепрофилируем клинику ННИИТО». В пресс службе-службе НИИТО подтвердили: если институт получит распоряжение министерства, в учреждении незамедлительно начнут процесс перепрофилирования.