Заключенные новосибирской колонии выпустили сборник стихотворений

Осужденные, отбывающие свой срок в Новосибирской исправительной колонии №2, выпустили сборник стихов и рассказов. В киноконцертном зале колонии в честь издания дебютной книги устроили встречу литературно-художественного кружка «Возрождение». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области.

На памятной встрече авторы декламировали свои поэтические произведения и обсуждали стихи с товарищами. На встрече кружка присутствовал и заместитель начальника колонии, подполковник внутренней службы Павел Юргаев. Он отметил, что осужденные обязательно продолжат совершенствовать свой литературный талант.