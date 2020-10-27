Бюст основателя самбо установили у Дома офицеров

Василий Ощепков – один из основоположников самбо – служил в Новосибирске военным переводчиком. Он проработал в нашем городе всего четыре года года, но за это время смог обучить приемам самозащиты сотни учеников. «Все силовые структуры занимаются по созданной им системе единоборств. Трудно переоценить его вклад в развитие мировой борьбы, потому что серьезные японские мастера иногда перед нашими самбистами пасуют», ─ отметил подполковник Иван Кувырзин, помощник командующего сорок первой общевойсковой армией по физической подготовке.

Открыли мемориальную доску в память о Василии Ощепкове по инициативе новосибирских спортсменов и тренеров при поддержке Всероссийской федерации самбо, сорок первой общевойсковой армии и «Карелин-Фонда». «Согласовали форму доски и ее содержание. Национальная федерация самбо в лице Сергея Елисеева и президент региональной федерации Стас Колесников активно поддержали, ─ рассказал на открытии олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. ─ Плюсом появился замечательный, красноречивый, на мой взгляд, бюст основателя. Так что, поддерживая традиции, мы остаемся верны себе».

Фото: архивы пресс-служб