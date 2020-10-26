Новосибирцы чаще других россиян звонят в аптеки

Специалисты компании 2ГИС отмечают, что за последние дни рост обращений в аптеки стал выше по России в целом, однако Новосибирск по этому параметру обогнал другие города более чем в два раза.

Весной 2ГИС добавил к своим картам новую опцию: теперь можно находить не просто аптеки, но и конкретные препараты. Обнаружив нужное лекарство, человек сразу может позвонить в аптеку и уточнить, имеется ли оно в наличии на данный момент. Сотрудники 2ГИС сообщают, что количество обращений к этому сервису на прошлой неделе выросло в среднем на семьдесят процентов, если рассматривать пятнадцать крупнейших городов страны. Такой ажиотаж сопоставим с первой апрельской неделей. Больше всего поиском лекарств занимаются новосибирцы: в нашем городе рост аптечных звонков составил более ста пятидесяти процентов. Среди лидеров также Омск (его показатель — сто тридцать один процент) и Воронеж (девяносто пять процентов). Топовым лекарством стал арбидол: около двадцати процентов запросов — именно об этом препарате.